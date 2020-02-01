تراند اليوم : سرقة مجوهرات بـ50 مليون جنيه استرليني من منزل عارضة شهيرة (تطورات جديدة)

يواجه مشتبه فيهما، تهمة السطو على منزل "تمارا إيكلستون"، عارضة الأزياء، وابنة المسؤول السابق في بطولة العالم للسيارات "فورمولا 1" بيرني إيكلستون في غربي لندن في ديسمبر الماضي.

وقالت شرطة "اسكتلندا يارد"، إن شخصين وجهتا إليهما اتهامات من قبل المحققين في عملية سطو على مجوهرات بقيمة 50 مليون جنيه استرليني داخل منزل "تمارا إيكلستون" في لندن.



واتُهم ماريا ميستر (47 عامًا)، وإميل بوجدان سافاسترو ( 29 عامًا) بارتكاب عملية السطو. ومن المقرر أن يمثلان أمام محكمة ويستمنستر، وفق صحيفة "الجارديان".

وقالت الشرطة، إن رجلاً يبلغ من العمر 21 عامًا كان قد تم توقيفه في مطار "ستانستيد مع ميستر" يوم الجمعة تم إطلاق سراحه رهن التحقيق، وكذلك رجل آخر يبلغ من العمر 31 عامًا قُبض عليه في شرق لندن يوم الخميس.

Advertisements

وتم اعتقال "سافاسترو" في مطار هيثرو بعد ظهر يوم الخميس للاشتباه في ارتكاب عمليات السطو وغسيل الأموال.



ويتعلق الأمر بسرقة مجوهرات من داخل قصر "تمارا" في 13 ديسمبر الماضي. وقال والدها "بيرني إكلستون"، إن الحادث أصابها بالغضب وتسبب في اهتزازها.

ووفق تقارير صحفية، فإن "تمارا" كانت قد غادرت وقتها البلاد توا لقضاء عطلة عيد الميلاد عندما وقعت عملية السطو.

