تراند اليوم : أغرب ما فعلته مريم حسين لاستعطاف القاضي بسبب الفيديو الفاضح

كشف الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، شقيق المطرب حسين الجسمي، عن أغرب موقف فعلته الفنانة المغربية مريم حسين في المحكمة، لاستعطاف القاضي قبل أن يصدره حكمه بتخفيف حبسها من 4 شهور إلى شهرًا واحدًا يليه إبعادها عن الدولة.
وقال في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي"، أن مريم حسين كانت تأتي إلى جلسات المحكمة بصحبة ابنتها، وأنها في إحدى المرات ادعت أنها حامل وطلبت من القاضي أن تجلس، مشيراً إلى أن القاضي أعطاها أدنى العقوبات.
وأشار إلى أنه قبل أن يرفع أي دعوى ضدها، اتصل بها هاتفياً وطلب منها أن تعتذر عن الفيديو الذي سبب المشكلة وأن تغلق حساباتها على مواقع التواصل.
وعلق على الصورة التي أطل فيها بصحبة مريم حسين وزوجها السابق فيصل الفيصل، قائلا إن الفنانة المغربية اتصلت به أكثر من مرة على مدار أسبوعين، ودعته إلى حفل زفافها وهذه الصور من تلك المناسبة.
وكان صالح الجسمي حصل على حكم نهائي ضد مريم حسين بالحبس شهرًا يليه إبعادها عن الدولة، بتهمة "هتك العرض بالرضا" بسبب الفيديو الفاضح الذي انتشر لها في الإمارات خلال حفلة خاصة مع مطرب أمريكي، وهو ما جعل "الجسمي" يقاضيها ويحصل على الحكم السابق.
ورفض الإعلامي الإماراتي اعتذار الفنانة المغربية كما رفض وساطة أحلام.