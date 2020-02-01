تراند اليوم : ممثلة شهيرة تحذف فيديو راقص يظهر منطقة عارية في جسمها



أثارت الممثلة الأردنية، ميس حمدان، الجدل بين متابعيها بعد أن نشرت فيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق "إنستجرام" تظهر فيه ترقص بملابس عارية في منطقة البطن.

وعلقت "ميس" على الفيديو قائلة: "عاش يا نسر ... عندى يوم في الأسبوع بعمل رياضة على مزيكا عربي وأرقص بلدي أكسر فيه ملل الجيم وبحرق كالوريز كتير عشان الحركة سريعة".

واستدركت: "بس معنديش مشكلة لو جوهرة اعتذرت عن فرح أروح أسد مكانها مع مراعاة فرق التضاريس.. صحابي عايزنى أدي دروس وماله أهو كله برتقال".

غير أنها واجهت ردود فعل غاضبة من ظهورها الجريء، قبا أن تضطر إلى الهجوم الواسع الذي تعرضت له إلى حذف الفيديو سريعًا.

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لكن شقيقتها "دانا حمدان" انبرت للدفاع عنها، ووجهت إليها رسالة تضامن عقب الهجوم عليها، قائلة: "أنا عارفة إن ناس كتير حتقول إني الي بكتبه علشان هي أختي، بس أنا فعلاً من أشد معجبينها كفنانة تستحق ما هو أكبر بكتير، وأنا واثقة تماماً إن اليوم دا جاي وقريب جداً. أنت مبدعة ومتعددة المواهب إنسانة مجتهدة وهيجي اليوم اللي الكل حيقف يسقف لك وبحرارة لأن دا مقامك وقيمتك الي تستحقيها".

وفي ديسمبر الماضي، نشرت "ميس"، مقطع فيديو مع ابنة أختها وصديقاتها وهى تدربهن على الرقص، عبر حسابها على "إنستجرام".



وظهرت "ميس" في الفيديو مرتدية بنطلون أسود وعليه توب أسود مكشوف الأكتاف ومنطقة البطن. وعلقت قائلة: "لى لى بنت مى وأصحابها خواجات حبتين فطلبوا منى أوريهم كام حركة عربى وزى ما أنتوا شايفين يجننوا.. ربنا يحميلكوا ولادكم كلكم" .