مفاجأة بشأن مهر “بدور البراهيم”.. مصدر يكذب “الفاشنيستا” ويكشف قيمة عقد الزواج الحقيقي

كشف مصدر مفاجأة بشأن مهر الفاشنيستا بدور البراهيم بعد عقد قرانها على شخص لم تكشف عن هويته بعد مقابل مليون ريال، مؤكدة أن مهرها لم يتجاوز 70 ألف ريال فقط. وقال المصدر في تصريح صحفي إن ما ذكرته ”البراهيم“ بشأن مهرها ليس صحيحا، وأنه لم يتجاوز الـ70 ألف ريال، واصفة إقدام الفاشنيستا على تصوير أوراق عن قيمة مهرها بـ“مجرد تمثيلية“.

وكانت بدور قد كشفت عبر حسابها في ”سناب شات“، مساء الخميس، عن عقد قرانها، مقابل مهر مرتفع قيمته مليون ريال. ونشرت البراهيم، صورة لعقد زواج، وقالت معلقة: ”الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني، اللهم اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا“. ويظهر في العقد المنشور، رقم مليون ريال في خانة المهر بالعقد.