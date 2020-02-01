أعلن الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، عن القبض على الفنانة المغربية مريم حسين لتنفيذ الحكم الصادر بحقها من محكمة دبي بالحبس شهرًا يليها الإبعاد عن دولة الإمارات. وقال الجسمي في مقطع فيديو بثه عبر حسابه على موقع ”تويتر“، إن مريم حسين أصبحت في عهدة الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والعقابية بدبي لتنفيذ الحكم الصادر بحقها، مردفًا: ”قُضي الأمر“. وأضاف: ”إنه لم يكن يتمنى أن يصل لهذه الدرجة، إلا أنه مضطر لفعل ذلك، كي يأخذ كل ذي حق حقه“.
انتهى الأمر
ووجّه الإعلامي الإماراتي الشكر لدولة الإمارات، وشرطة ونيابة ومحاكم دبي، ومن ساعده في تلك القضية. وطالب الجسمي بعدم الخوض في هذا الأمر مجددًا، قائلاً: ”بالقبض عليها انتهى الأمر بالنسبة لي“، منوهًا بأن أي إجراء سيراه الجمهور على الساحة سيكون قانونيًا. يشار إلى أن محكمة الاستئناف دبي أصدرت حكمًا نهائيًا بالحبس شهرًا، في قضية اتهام مريم حسين بـ“هتك العرض بالرضا“ بعد استمرارها عامًا في المحاكم، يليه الإبعاد عن دولة الإمارات، كما قضت ببراءة صالح الجسمي في قضية السب المتبادل والتشهير.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مريم حسين في دبي لتنفيذ حكم حبسها .. وصالح الجسمي: “قضي الأمر” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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