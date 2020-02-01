شاهد: الفنانة الكويتية “شمس” تواجه فيروس كورونا بوصلة رقص ..”أرقص وشوفها وين توصل”

نشرت الفنانة الكويتية شمس ، مقطع فيديو جديد ، حظي بإهتمام المتابعين ، أثناء تعلمها لرقصة الدبكة الشهيرة وربطت رقصتها بالأزمات الكثيرة التي يعيشها العالم ومنها انتشار فيروس كورونا القاتل . وظهرت الفنانة الكويتية في المقطع الذي نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستقرام ” ، وهي تقف على المسرح قبل أن يبدأ خبير الجمال علي اسماعيل بتعليمها الدبكة، وأرفقته بتعليق “الدنيا كورونا حروب، زلازل، أزمات اقتصادية، مظاهرات، بلاوي وأنا اتعلم دبكة مع علي اسماعيل خبير التجميل”،وأضافت: “نصيحة اليوم لا كثرت همومك أرقص وشوفها وين توصل”.

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