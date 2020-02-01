مهرجان أيام القاهرة للمونودراما يطرح البوستر الدعائي للدورة الـ 3

طرحت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما البوستر الدعائي للدورة الثالثة برئاسة د. أسامة رؤوف، والذي من المقرر أن ينطلق السبت المقبل الموافق 8 فبراير من الشهر الجاري، والذي من المقرر إقامته

على خشبة مسرح د. هدى وصفي بمركز الهناجر للفنون، بمشاركة أكثر من ١٥ عرضا من دول أوروبية وعربية وأفريقية من بينها فرنسا وكوت ديفوار وعمان والكويت.

ويشار إلى أن تضم اللجنة التنفيذية للمهرجان كلا من المخرج محمد جبر منسق عام المهرجان ود. ماريان باقي المدير الإداري للمهرجان.

الجدير بالذكر أن المهرجان سوف ينطلق في الفترة من 8 حتى 12 فبراير القادم بمشاركة عدد كبير من البلاد العربية والاجنبية.