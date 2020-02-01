الليلة .. أيمن عزب يكشف تفاصيل مشاركته فى "البرنس" مع محمد رمضان

تستضيف الإعلامية نور يوسف الفنان أيمن عزب، مساء الليلة، ببرنامج ميجا ستار على شاشة قناة المحور.
يكشف "عزب" خلال الحلقة تفاصيل مشاركته فى الموسم الرمضانى المقبل من خلال مسلسل "البرنس"مع محمد رمضان.
كما يتناول اللقاء الحديث عن بداياته الفنية وأهم المحطات فى مشواره الفنى والتى كان من بينها تجسيد شخصية الملك فاروق فى الجزء الثانى من مسلسل أوراق مصرية، إضافة لمشاركته فى مسلسل قابيل العام الماضى.
الجدير بالذكر أن برنامج "ميجا ستار"، يذاع السبت من كل أسبوع فى العاشرة والنصف مساءً، على شاشة قناة المحور من تقديم الإعلامية نور يوسف
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