غدًا.. انطلاق عرض "فطائر التفاح" على مسرح الغد

قال الفنان سامح مجاهد، مدير فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح، أن الفرقة تفتتح العرض المسرحي "فطائر التفاح" يوم الأحد المقبل الموافق ٢ فبراير وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء على مسرح الغد بالعجوزة.
يذكر أن العرض ديودراما ينتمي إلى المسرح الذهني ويناقش قضية آدم وحواء، وهل حواء هي التي أخرجت آدم من الجنة؟، من خلال آدم "الكاتب" الذي يحكي عن الليلة الأخيرة قبل
"فطائر التفاح" بطولة تيسير عبدالعزيز، أحمد الرافعي، ديكور فادي فوكيه، موسيقى أحمد الناصر، تصميم أضاءة عز حلمي ، تأليف أمجد أبو العلاء، وإخراج محمد متولي.
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