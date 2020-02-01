الليلة.. نور الشناوي ضيف إذاعة الشرق الأوسط

يحل المطرب نور الشناوي، مساء اليوم السبت، ضيف راديو إذاعة الشرق الأوسط، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء.
من المقرر أن يقدم نور خلال الحلقة مجموعةمتنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها جمهورة، كما يتحدث عن الجديد لديه، ويكشف عن كواليس أغانية.
يذكر أن أخر أعمال المطرب نور الشناوي أغنية "سابق زمانه"، التي طرحها بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، وهي أغنية رومانسية، ويتعاون "الشناوي" في الأغنية مع الملحن محمد رحيم، كلمات باسم عادل وتوزيع "مينو".
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