الليلة.. عرض "حب رايح جاي" على مسرح العائم

جنيهًا.
يقام في الساعة التاسعة والنصف مساء عرض "حب رايح جاي"، وذلك على مسرح العائم الكبير بالمنيل، ومن المقرر أن تتراوح أسعار التذاكر بين ٣٠،٥٠،١٠٠
"حب رايح جاي" بطولة رشوان توفيق، أحمد صيام ، ميدو عادل، دنيا عبد العزيز، ميسرة، فاطمة عادل، محمدحسني، محمود فتحي، ونجوم المسرح الكوميدي، ديكور محمد هاشم، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس دنيا الهوارى، استعراضات علاء ابو ليلة، ألحان وليد الشهاوي، كلمات دعاء عبد الوهاب تأليف سامح عثمان وإخراج ياسر صادق.
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