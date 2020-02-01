الليلة.. عرض "رسائل العشاق" على مسرح ميامي

يعرض في الساعة الثامنة مساء "رسائل العشاق"، وذلك على مسرح ميامي بوسط البلد شارع طلعت حرب، ومن المقرر أن تتراوح أسعارالتذاكر بين ٣٠، ٥٠ جنيهًا.
"رسائل العشاق" بطولة مفيد عاشور، زينب العبد، ريم المصري، يارا المليجي، آسر علي، عبدلله صابر، جورج أشرف، غناء و ألحان علي الهلباوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف، تصميم استعراضات مناضل عنتر، تصميم الملابس هبة عبدالحميد، تأليف وأشعار و إخراج محمد إبراهيم
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