شيلاء سبت ترتدي الحجاب-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة البحرينية ​شيلاء سبت​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها، ظهرت فيها وهي ترتدي ثوب الصلاة، ووجهت رسالة للذين يهاجمونها وينتقدونها بإستمرار، مشيرةً إلى انها لن تردّ عليهم، بل ستتجه لله بالدعاء عليهم.

وقالت تعليقاً على الصورة:""قاعدة أدعي عليهم واتحسب من يوم ورايح أي حد يبط جبدي بفرش سجادتي وبقابل القبلة وبدي واتحسب"، وأضافت:"وايد سامحت ما في فايدة منهم".

وكانت هاجمت سبت سابقاً منتقديها أيضاً وإتهمتهم بالغيرة منها، وذلك من خلال مقطع فيديو ظهرت فيه بإطلالة غريبة، حيث غطت رأسها بالكامل وأخفت جانباً كبيراً من وجهها بطرحة سوداء، وقالت: “إذا طلعت فنانة شكلها شوي حلو أو زين.. ما يحبونها.. يتركونها.. ليش؟ غيرة.. يسبونها.. يطقون في حتى موهبتها وكل شي.. ويكون هي إلها 10 سنين.. 20 سنة تمثل.. طق طق طق”.

الفنانة البحرينية أضافت: “وتطلع واحدة يعني أقل جمالاً وأقل اهتماماً وأيا كان.. يرفعونها السما حتى لو كانت أقل موهبة.. ولو ما كانت خليجية يطقونها (تلوع الكبد.. و.. و..)”.