خاص الفن- هذا جديد خالد سليم في لبنان

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان المصري ​خالد سليم​ لاطلاق اغنية مصرية جديدة منفردة بعنوان "اللي فات مات " ويصورها مع المخرج ريشا سركيس في ​لبنان​ على ان يصدرها بالفترة القصيرة المقبلة حسب ما علم موقع "الفن".

والى جانب مسلسله الجديد "بلا دليل"، قرر خالد سليم عدم الغياب عن الجمهور الذي يحب أغنياته، فإختار عدداً من الأغنيات سيطرحها منفردة خلال الاشهر المقبلة، وذلك الى جانب ألبوم غنائي كامل باللهجة الخليجية بدأ التجهيز له ايضا ليطرحه في عام 2020.

الجدير ذكره أن خالد سليم انتهى من تصوير مسلسل "بلا دليل" وهو من بطولته المطلقة أمام الممثلة التونسية درة، وهو يفكر في أن يعود إلى السينما في 2020، خصوصاً وأن بدايته كممثل كانت من خلال السينما وحقق وقتها نجاحا كبيرا، ما جعله يفكر في أن يجد العمل الذي يضمن من خلاله النجاح.

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