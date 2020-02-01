ميرنا وليد - بيروت - تدخلت ​الملكة إليزابيث الثانية​ لإنقاذ حفل زفاف ​الأميرة بياتريس​ على رجل الأعمال الإيطالي إدواردو مابيلي موتسي، إذ عرضت إقامة حفل إستقبال الزفاف في فصر بانكغهام.

حتى فترة قريبة كانت التساؤلات تدور حول زفاف الأميرة باتريس؛ إذ لم يتم تحديد العديد من تفاصيله، بما في ذلك الموعد بالضبط ومكان إقامة الحفل، ولكن الملكة تدخلت هذه المرة وحلت الأزمة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أشار مصدر إلى أن الحفل سيقام خلال هذا العام، بعد أن تم تأجيله، وقال:"يعد عرض الملكة لفتة مميزة؛ إذ سيصبح زفاف الأميرة بياتريس هو أول حفل يتم في قصر باكنغهام منذ زفاف الأمير وليام وكيت ميدلتون في 2011".

وعن تعليق الأميرة بياتريس على عرض الملكة قال المصدر:"كانت بياتريس سعيدة وممتنة للغاية لتقبل مثل ذلك العرض"، وقال أيضا عن الملكة: "لا تريد الملكة أن تعاني بياتريس بأي شكل من الأشكال بسبب أزمات والدها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملكة إليزابيث تتدخل لإنقاذ حفل زفاف الاميرة بياتريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.