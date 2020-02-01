ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة الأميركية غادة نافع عن كواليس علاقتها بوالدتها الممثلة المصرية الراحلة ​ماجدة الصباحي​، وكذلك والدها الفنان ​إيهاب نافع​، وعن حقيقة توتر العلاقة بين والديها قبل الانفصال.

أوضحت غادة خلال حوارها مع الإعلامية ​منى الشاذلي​ في برنامج "معكم"، الذي يعرض على قناة cbc، أن الخصام والمشاحنات خلال فترة ما بعد انفصال والديها، هي غير صحيحة،بل كانت علاقتهما طيبة جداً لأن والدها رجل أوروبي الطبع، ووالدتها امرأة منفتحة.

وفي السياق عينه، عرضت الشاذلي لقطات من حفل زفاف غادة بحضور والديها وعدد كبير من أهل الفن والمجتمع، وعلّقت قائلة أن والدتها احتفظت بشريط حفل الزفاف حتى وفاتها، مشيرة: "على فكرة أنا أول مرة أشوف الفرح معاكم.. مشوفتوش من وقت ما اتجوزت من 20 سنة لحد الآن، ماما كانت مخبياه عشان محدش يشوفه، ومحدش ينزله على الإنترنيت".

يذكر أنالفنانة ماجدة الصباحي رحلت عن عالمنا يوم الخميس 16 يناير، عن عمر يناهز 88 عاما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب ماجدة الصباحي أخفت شريط زفاف ابنتها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.