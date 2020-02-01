ميرنا وليد - بيروت - بعد الأزمة الكبيرة التي حصلت بين الفنان المصري ​محمد الشرنوبي​ ومديرة أعماله ​سارة الطباخ​، وذلك بعد فسخ تعاقده معها، أعلن الفنان المصري ​حازم إيهاب​، الصلح مع محمد الشرنوبي، بعد الوساطة التي قامت بها إسراء العدل، وذلك لإنهاء الخلاف الذي حصل بينهما على خلفية تعاقد إيهاب مع الطباخ.

ونشر إيهاب عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعهم وعلّق عليها بالقول:"عودة أسود الأرض".

يذكر أن حازم إيهاب، أكد مؤخرًا من خلال فيديو نشره على خاصية القصص المصورة عبر صفحته الخاصة أنه مازال متعاقداً على الورق مع شركة الطباخ، لكن هنالك خلافات بينهما وأنه لا ينفي أن هناك عدة مشاكل حدثت بالفعل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فنان جديد يؤكد وجود خلافات مع سارة الطباخ ويتصالح مع محمد الشرنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.