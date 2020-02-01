هذه شخصية غادة عبد الرازق في فيلم "حفلة 9"

ميرنا وليد - بيروت - تجسد الممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​ شخصية سيدة تدعى روز، ضمن أحداث فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "حفلة 9".

وتدور أحداث الفيلم في إطار غامض ومشوق حول حصول جريمة قتل، وتتصاعد الأحداث طوال الفيلم لمعرفة حقيقة القاتل، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وتجدر الإشارة الى ان"حفلة 9" من بطولة غادة عبد الرازق، ​طارق لطفي​، أحمد وفيق، ​محمود البزاوي​، ​طارق صبري​، وآخرين.

يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق مسلسل "حدوتة مرة"، الذي خاضت من خلاله السباق الرمضاني الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً.

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