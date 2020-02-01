صفاء سلطان تكشف للفن تطورات شخصيتها في "الحرملك 2"

ميرنا وليد - بيروت - سافرت الممثلة السورية صفاء سلطان إلى مدينة أبو ظبي لتصوير ما تبقى من مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل "الحرملك" الذي كتبه محمد عبد العزيز ويخرجه تامر إسحق.
وكشفت لموقعنا بشكل خاص عن تطورات شخصية "هدية" في الجزء الجديد مبينة أن أحداثها ستكون مفاجئة للجميع وقالت: بعد موت زوجها، يدخل في حياتها عدة أشخاص وتتمرد على حالتها، بمعنى أنها تنتقل من مرحلة الاستسلام إلى مرحلة التمرد، على أن تموت الشخصية مع نهاية الجزء الثاني.
ويشار إلى أن سلطان شاركت في بطولة الجزء الثاني من "ببساطة"، كما اعتذرت عن دور البطولة في مسلسل "سوق الحرير".
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