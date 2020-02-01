فيلم وثائقي يحكي حياة تايلور سويفت ومعاناتها منذ ولادتها

ميرنا وليد - بيروت - أسدلت الفنانة العالمية ​تايلور سويفت​ الستارة عن فيلمها الوثائقي الذي اسمته : «تايلور سويفت: ميس أميريكانا» من إخراج لانا ويلسون. وكشفت النجمة الشابة في العمل عن معاناتها مع مرض اضطراب الأكل قبل سنوات، وكيف ساهم هوسها في الحفاظ على رشاقتها في إصابتها بالمرض بسبب تعرّضها للتنمر والانتقادات بسبب شكل جسمها.

عرض الفيلم لأول مرة خلال «مهرجان صندانس السينمائي» في ولاية يوتا الأميركية قبل ان يصبح في متناول مشاهدي "نيتفليكس"

ويلقي الفيلم الضوء على معاناة تايلور من التعليقات الجارحة على مدار مسيرتها المهنية بسبب وزنها قائلة: « كنت في عمر الـ 18 عندما ظهرت على غلاف مجلة للمرّة الأولى ويومها، أشارت عناوين المجلات إلى أنّني حامل بسبب الملابس التي ارتديتها وجعلت بطني يبدو منتفخاً بعض الشيء... الأمر دفعني إلى اتخاذ قرار بتجويع نفسي والتوقف عن تناول الطعام».

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