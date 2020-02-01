والدة حلا الترك تنهار بالبكاء:"أنا لا أريد شيئا سوى أولادي"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلت ​منى السابر​ والدة الفنانة البحرينية ​حلا الترك​ من خلال مقطع فيديو تحدثت فيه عن تعرضها للتهديد والإبتزاز من أجل حرمانها من أولادها من طليقها المنتج البحريني ​محمد الترك​ زوج الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​، وفي حين انها لم تكشف عن هوية من يهددها، تبيّن من خلال التعليقات أنها والدة طليقها جدة الأولاد، والتي بدورها أثبتت ذلك من خلال تعليق لها على الفيديو.

وقالت السابر في الفيديو:"أنا لا أريد شيئا سوى أولادي، وأنا لا أفعل هذا لكي أكسب تعاطفكم أنا امرأة تحب الحق ولا أريد سوى حقي فقط، حلا ابنتي والأولاد هم أولادي وأنا حملت بهم 9 أشهر وأنجبتهم من بطني وتعبت عليهم وكنت أعمل، فلتظهر ابنتي وابني لايف أنا لا أخاف إلا من الله الذي خلقني".

وأضافت:"يكفي ابتزاز وتهميش وتعدي فنحن في 2020 والدنيا تغيرت هل يجب أن أذهب إلى بلد أوروبي لكي أطالب بحقي؟".

وخلال حديثها لم تستطع من تمالك نفسها لتنهار بالبكاء قائلةً:"ما بدي شيء إلا أولادي تعرضت للتهديد مرارا لإبعادي عن أبنائي وتشويه صورتي أمامها ، ومحاولات ابتزاز".

وتفاعل الكثير من المتابعون مع السابر، ليأتي تعليق من ​مها الترك​ على إحدى المتابعات وقالت لها: "أتمنى قبل ما تسمحي لنفسك تقذفي وتشتمي أن تعرفي كل الحقائق"، مضيفة أنها تصدق كلام منى السابر بسبب تعاطفها معها.

وأضافت:"أنا لم أحرمها من أولادها ولكن هم لا يريدونها وإذا كانت تملك الجرأة فلتقل الأسباب التي قالوها للمسؤولين عندما اشتكت عليها في مركز حقوق الطفل وفي النيابة العامة، ولتقل عن القضية بينها وبين ابنتها في المحكمة، مشيرة إلى أنها وقفت معها ولكن ما لبثت أن كشفت حقيقتها، مؤكدة أنها تحب أحفادها وسوف تقف إلى جانبهم في أي شيء يطلبونه منها ولن تقول أكثر لأن الله أمر بالستر.