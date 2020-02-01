كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النساء قادمون" شعار موسم دراما رمضان 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهور قليلة تفصلنا عن السباق الرمضاني للدراما الرمضانية لعام 2020، فيشهد الماراثون عودة البطولات النسائية بقوة، بعدما تواجدت بقلة فى السنوات الماضية، وكانت مقتصرة على الرجال، ففي هذا العام نجد أن المسلسلات التى تعتمد على البطلة وصلت إلى نصف عدد الأعمال المنتجة للعرض ،ومع إعلان صناع الدراما عن المسلسلات التى يتم التحضير لها للعرض فى شهر رمضان المقبل، ظهرت أعمال كثيرة تعتمد على البطولة النسائية، ووصل عددها إلى 10 أعمال، وفي السطور التالية يرصد "الخليج 365 الفني" أبرز الأعمال التي تعتمد على البطولات النسائية

تخوض الفنانة ياسمين عبد العزيز السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "ونحب تانى ليه"، والمسلسل فى بطولة شريف منير،إسلام جمال،كريم فهمى، سوسن بدر، بدرية طلبة، من تأليف عمرو محمود ياسين،إخراج مصطفى فكري.

وتنافس الفنانة يسرا في الموسم الرمضاني هذا العام بمسلسل"دهب عيرة"، والمسلسل من تأليف أحمد عادل، إخراج سامح عبد العزيز وهو إنتاج مشترك بين العدل جروب وبين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك في بطولته يسرا، وخالد أنور، ويجرى حاليًا اختيار باقي الأبطال المشاركين فيه، والمسلسل يشهد عودة يسرا إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، وكان آخر أعمالها مسلسل "لدينا أقوال أخرى" مع المخرج محمد علي، وعرض خارج خارج شهر رمضان.

وتشارك الفنانة ريهام حجاج في الدراما الرمضانية لأول مرة بمسلسل يحمل اسم مبدئي "لما كنا صغيرين"، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، وهو إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والمنتج أحمد عبد العاطي،ويشارك فى بطولته محمود حميدة، محمود حجازي، كريم قاسم سوزان نجم الدين،هاني عادل ليكون العمل البطولة الثانية لريهام حجاج فى الدراما بعدما تقديمها لمسلسل "كارمن" الذي عُرض العام الماضى خارج الشهر الكريم.