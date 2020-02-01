كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النساء قادمون" شعار موسم دراما رمضان 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تخوض الفنانة ياسمين عبد العزيز السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "ونحب تانى ليه"، والمسلسل فى بطولة شريف منير،إسلام جمال،كريم فهمى، سوسن بدر، بدرية طلبة، من تأليف عمرو محمود ياسين،إخراج مصطفى فكري.
وتنافس الفنانة يسرا في الموسم الرمضاني هذا العام بمسلسل"دهب عيرة"، والمسلسل من تأليف أحمد عادل، إخراج سامح عبد العزيز وهو إنتاج مشترك بين العدل جروب وبين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك في بطولته يسرا، وخالد أنور، ويجرى حاليًا اختيار باقي الأبطال المشاركين فيه، والمسلسل يشهد عودة يسرا إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، وكان آخر أعمالها مسلسل "لدينا أقوال أخرى" مع المخرج محمد علي، وعرض خارج خارج شهر رمضان.
وتشارك الفنانة ريهام حجاج في الدراما الرمضانية لأول مرة بمسلسل يحمل اسم مبدئي "لما كنا صغيرين"، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، وهو إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والمنتج أحمد عبد العاطي،ويشارك فى بطولته محمود حميدة، محمود حجازي، كريم قاسم سوزان نجم الدين،هاني عادل ليكون العمل البطولة الثانية لريهام حجاج فى الدراما بعدما تقديمها لمسلسل "كارمن" الذي عُرض العام الماضى خارج الشهر الكريم.
وتتواجد الفنانة ياسمين صبري للعام الثانى على التوالى بمسلسل "فرصة تانية" وهو بطولة محمد دياب،هبة مجدي، آيتن عامر،محمود البزاوي، أحمد مجدي،هبة عبد الغني،كريم عبد الخالق، فكرة ومعالجة درامية محمد سيد بشير، تأليف مصطفى جمال هاشم، وذلك بعد تقديمها أولى بطولتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتي" التي تعاونت فيه مع المؤلف محمد عبد المعطي، والمخرج أحمد سمير فرج، وشارك فى بطولته وفاء عامر، إسلام جمال، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، إدوارد، أحمد حاتم، جمال عبد الناصر.
وتشارك الفنانة غادة عادل فى رمضان المقبل بمسلسل "ليالينا"، الذي تتعاون فيه مع إياد نصار، صابرين، محمد على رزق، خالد الصاوى ، نهى عابدين، والمسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أحمد صالح، ويشهد المسلسل عودتها للدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، بسبب انشغالها بتصوير مسلسل "مملكة إبليس" الذي يعرض حاليًا على منصة شاهد الإلكترونية، والمسلسل من تأليف محمد أمين راضي،إخراج أحمد خالد موسى، بطولة رانيا يوسف، سلوى خطاب، صبري فواز،أحمد داوود،كريم قاسم إيمان العاصي،محمود الليثي.
وتتنافس الفنانة دينا الشربيني للعام الثالث على التوالي في الدراما الرمضانية بمسلسل"لعبة النسيان"، وهو مأخوذ من فورمات إيطالي،من تأليف تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة، ويشاركها في بطولته أحمد السعدني، رجاء الجداوي، هنا شيحة، إنجي المقدم.
ويشهد هذا العام عودة الفنانة نيللي كريم إلى الدراما الرمضانية من خلال مسلسل "النصابين"، وهو من تأليف عمرو الدالي، إخراج كاملة أبو ذكري، ويشاركها في بطولته آسر ياسين، وجار التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة، وذلك بعد غيابها العام الماضى حيث كان آخر أعمالها مسلسل "اختفاء" الذي عُرض فى الماراثون الرمضاني لعام 2018 وشاركها في بطولته محمد ممدوح، هشام سليم، بسمة ورانيا منصور، وهو من تأليف أيمن مدحت، وإخراج أحمد مدحت.
ويشهد السباق الرمضاني هذا العام مفاجأة كبرى وهي عودة الفناناتين الكبيرتين نبيلة عبيد ونادية الجندي سويًا فى مسلسل واحد يحمل اسم "نساء من دهب"، وهو مأخوذ من فورمات أمريكي، من تأليف أمين جمال وورشته،وإخراج وائل إحسان، ويشارك فى بطولته سميحة أيوب، هالة فاخر، سهر الصايغ، ومجموعة مميزة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد فهمي، بيومي فؤاد، صبرى فواز، ويشهد المسلسل عودة نادية الجندى إلى الدراما بعد غياب 4 سنوات حيث كان آخر أعمالها الدرامية مسلسل "أسرار"، ويشهد أيضًا عودة الفنانة القديرة نبيلة عبيد بعد غياب 6سنوات،فكان آخر أعمالها فى الدراما مسلسل "كيد النسا 2".
وتطل الفنانة هيفاء وهبي في الدراما الرمضانية هذا العام بمسلسل "اسود فاتح"، والمسلسل من تأليف أمين جمال وورشته، إخراج كريم العدل ويشاركها فى بطولته أحمد فهمي، روجينا،عمر السعيد، صبرى فواز، معتصم النهار، حسام الجندي، فراس سعيد،نانسي صلاح، رانيا منصور، حنان سليمان، ناصر سيف، ويشهد المسلسل عودة هيفاء وهبي إلى دراما رمضان بعد غيابها العام الماضي، وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل "الحرباية" الذي عرض عام 2018.
تخوض الفنانة غادة عبد الرازق السباق الرمضاني القادم بمسلسل "سلطانة المعز"، ويشاركها في بطولته شريف منير،محمود البزاوي، نسرين إمام،ويجرى حاليًا اختيار باقي الأبطال المشاركين فيه، والمسلسل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.