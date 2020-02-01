تراند اليوم : بالفيديو.. رانيا يوسف تكشف أسباب الهجوم على “الآنسة فرح”

كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف تعرضها لانتقادات حادة بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسلها الجديد “الآنسة فرح” بسبب فكرة تلقيح العذراء دون زواج.

وقالت رانيا : “فوجئت بهجوم حاد على المسلسل، ولكن بطبعي أحب المغامرة والأشياء غير التقليدية، وأنا سعيدة بالمسلسل فشخصية (دلال) تشبهني كثيرا لأنها عاطفية”.

وأكدت رانيا يوسف أن المسلسل لا يصلح للعرض في شهر رمضان لأن كل جزء يتكون من 22 حلقة فقط، كما أن الشركة المنتجة لم تفكر في عرضه في ماراثون رمضان الدرامي.

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وأشارت رانيا إلى أن الأجزاء الجديدة من المسلسل ستضم شخصيات جديدة وأحداثا غريبة، ستخلق صدمة لدى المشاهد.

يذكر أن مسلسل “الآنسة فرح” يشارك في بطولته بجانب رانيا يوسف أسماء أبو اليزيد وتامر فرح وعارفة عبدالرسول، والعمل من إخراج وائل فرج.