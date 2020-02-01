تراند اليوم : علي واحدة و نص .. ميس حمدان نزلت الشغل بدل جوهرة – فيديو

نشرت الفنانة ميس حمدان، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه ببطن مكشوف، وتؤدي وصلة من الرقص الشرقي التي أثارت بها الجدل.

وعلقت ميس حمدان على الفيديو قائلة: «عاش يا نسر .. عندي يوم في الاسبوع بعمل رياضه على مزيكا عربي وارقص بلدي اكسر فيه ملل الجيم و بحرق كالوريززز كتير عشان الحركه سريعه».

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وتابعت ميس حمدان، قائلة: «بس معنديش مشكله لو جوهره اعتذرت عن فرح اروح اسد مكانها مع مراعاه فرق التضاريس .. صحابي عايزني أدي دروس و ماله اهو كله برتقال».

من جهة أخرى، خضعت الفنانة مي سليم وشقيقتاها ميس حمدان ودانا حمدان، لجلسة تصوير جديدة، ظهرن خلالها بإطلالات مختلفة، حيث اعتمدن في إطلاتهن علي لوك رجالي.

ونشرت ميس حمدان مجموعة من الصور التي تجمعها بشقيقتيها عبر صفختها الشخصية بموقع التواصل الاحتماعي “إنستجرام”.