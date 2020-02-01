خاص- “زيركون” يقود يارا الى عالم التمثيل؟

تلقت النجمة اللبنانية يارا، من ناديا الأحمر صاحبة شركة الإنتاج “غولدن لاين”، عرضاً للتمثيل في مسلسل يحمل مبدئياً إسم “زيركون”، يلعب بطولته النجم اللبناني يوسف الخال ومن المتوقع ان يتألف من 15 حلقة.

موقع “الخليج 365” اتصل بالملحن طارق أبو جودة، مدير اعمال يارا، للإستفسار أكثر حول الموضوع، أكد لنا ان يارا لم توقّع حتى الآن العقد مع الشركة لأنها لا زالت تدرس الموضوع، وهي تعكف على قراءة النص حالياً.

بدوره يؤكد الخال في إتصال مع جريدة “الأخبار” تلقّيه العرض، موضحاً أنه لم يعط رأيه النهائي بعد ويفضّل حالياً عدم التحدث فيه إلا لحين إتمام كل الامور المتعلقة فيه.

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في حال نجحت المفاوضات، تخوض يارا أولى تجاربها الدرامية بعدما سطع نجمها في عالم الغناء على مدار كل السنوات الماضية.

آخر أعمال يارا الغنائية أغنية بعنوان “ارتكبت” أطلقتها على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب، وعلى جميع المنصّات الموسيقيّة الإلكترونيّة. وهي أغنية درامية هادئة كلمات وألحان “يوم”، توزيع Jezo، مكساج وماستر علي الأمير، وتريات سعيد كمال وجيتارات شريف فهمي.

من جهة أخرى، تلتقي يارا الجمهور بحفل فني بمناسبة عيد الحب في ١٤ فبراير/ شباط الحالي في اسطنبول وتحديداً في أوتيل “هايات ريجنسي أتاكوي” تركيا.