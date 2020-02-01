تشكيل لجنة عليا لمهرجان شرم الشيخ السينمائي

قررت مؤسسة نون للثقافة والفنون تشكيل اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ السينمائي برئاسة المخرج هاني لاشين وعضوية الفنان الكبير محمود قابيل والفنان على الحجار والدكتورة عزة هيكل عميد كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية البحرية و كمال عبد العزيز مدير التصوير السينمائي والدكتور محمد شومان عميد كلية الأعلام بالجامعة البريطانية والدكتور سمير فرج مدير التصوير والفنان أحمد عبد العزيز والناقد أشرف مفيد نائب رئيس تحرير الأهرام والناقدة الصحفية الكبيرة آمال عثمان وسامح عبد الفتاح مدير قناة الغد والدكتور أيمن الشيوى عميد كلية السينما بجامعة بدر والكاتبة الصحفية سحر عبد الرحمن.

وأعلن الكاتب الصحافي جمال زايدة رئيس مهرجان شرم الشيخ السينمائي عن ترحيبه ببدء أول اجتماعات اللجنة خلال الأسبوع المقبل حيث تبحث كافة التفاصيل الخاصة بالدورة الرابعة لمهرجان شرم الشيخ السينمائي بدءا من ترتيبات حفل الافتتاح والتكريمات التي ستقدم لكبار الفنانين والفنانين والمخرجات.

جدير بالذكر أن النجمة الكبيرة إلهام شاهين هي الرئيس الشرفي للدورة الرابعة لمهرجان شرم الشيخ السينمائي التي ستعقد فى الفترة من ٢٠ - ٢٦ يونيو المقبل ويتم خلالها الاحتفاء بالسينما المستقلة وسينما الشباب.

يحظى المهرجان برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ويستضيف وفودا كبيرة من دول العالم مثل روسيا وأوكرانيا وأذربيجان وصربيا وايطاليا وفرنسا والولايات المتحدة والدول العربية.

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