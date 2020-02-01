"غراب البين" و"الرحلة" يحصدان جوائز مسابقة الطلبة في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة ضمن حفل ختام الدورة السادسة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، عن جوائزها، والتي جاءت كالتالي، الجائزة الأولى لفيلم “غراب البين” للمخرج أحمد دحروج ومدته 10 دقائق.

أما الجائزة الثانية، فكانت من نصيب فيلم “الرحلة” للمخرج هشام عبد الله ومدته 18 دقيقة، بالإضافة إلى حصول مدير تصوير فيلم “غراب البين” على تنويه خاص.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير هو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.

وقدم المهرجان في هذه الدورة وجبة دسمة من الأفلام إضافة إلى دعمه الطلاب من خلال تقديم مسابقة أفلام الطلبة، وتتكون لجنة تحكيم أفلام الطلبة من الممثلة جميلة عوض، والممثلة والمونتيرة، إنجي وجدان، والمنتج معتز عبد الوهاب.

وافتتحت هذه الدورة بعرض الفيلم التونسي”حورية” للمخرج أسامة عزي، الفيلم من بطولة الممثلة القديرة فاطمة بن سعيدان، وتدور أحداثه حول حوريّة التى تتمرد على شرطة القرية في سبيل إحياء رابط الحب الذي كان يجمعها بزوجها.

كما يتيح المهرجان الفرصة لصناع الأفلام الشباب من مختلف الدول ويقدم لهم ورش عمل وندوات لإتاحة الفرصة لتطوير مهارتهم.

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