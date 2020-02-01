ريا أبي راشد تؤكد لا أتوقع عودة براد بيت وجينيفر أنيستون لعلاقتهما الرومانسية

استبعدت الإعلامية ريا أبي راشد مشاركة طفلتها لولا في منافسات الموسم السابع من برنامج اكتشاف المواهب "أرابز جوت تالنت" (Arabs Got Talent).

وفي مقابلة مع برنامج MBCTrending، قالت ريا أبي راشد إن لولا تحب التواجد على المسرح، وترافقها إلى تحضيرات تقديمها "أرابز جوت تالنت"، وأحيانا تمسك الميكروفون وتطلق لنفسها العنان، لكن ذات مرة حدثت واقعة مؤسفة، عندما كانت تجري تحضيرات البرنامج وبرفقتها لولا، التي حاولت الهرب من المسرح، فضربتها دون أن تنتبه على رأسها بالميكروفون.

من جهة أخرى، حرص MBCTrending على سؤال ريا أبي راشد عن صديقها وصديقتها، براد بيت وجينيفر أنيستون، والجدل الذي أثارته صورهما من كواليس حفل توزيع جوائز SAG (جائزة نقابة ممثلي الشاشة)، وما إذا كان ثمة احتمال لتجدد الحب بينهما.

ريا أبي راشد قالت إن مواقع التواصل الاجتماعي هي السبب، ولولاها ما عرف أحد بما حدث بين جينيفر أنيستون وبراد بيت، لكنها لا تظن أن علاقتهما الرومانسية يمكن أن تتجدد، وغاية ما في الأمر أن الجمهور يحب هذه القصص، وجميل أن نشاهدهما وقد أصبحا Friendly exes (تجمعهما علاقة طيبة رغم الانفصال).

يذكر أن الموسم السادس من برنامج "أرابز جوت تالنت" تكلل بفوز فرقة الرقص اللبنانية "مياس"، وتألفت لجنة تحكيمه من الفنانة نجوى كرم، والإعلامي علي جابر، والفنان أحمد حلمي.

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