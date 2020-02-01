ليبيا ولبنان يحصدان جوائز المسابقة الروائية لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

أعلنت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية ضمن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، عن نتائج الأفلام الروائية، حيث حصد الفيلم الليبي “السجين والسجان” على جائزة “هيباتيا الذهبية”، وهو من إخراج مهند الأمين، وذهبت الجائزة الفضية لفيلم “منارة” من لبنان، وهو من إخراج زين الكسندر، وتنويه خاص لفيلم “خام” للمخرج سيف الجابري.

لجنة التحكيم تتكون من المونتيرة هبة عثمان، المخرج روش عبد الفتاح، الممثل عمرو عابد، الناقد أحمد شوقي، والممثلة مريم الفرجاني.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يترأسه المخرج محمد محمود، ويديره المخرج محمد سعدون، ويتولى المخرج موني محمود منصب المدير الفني، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة الإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.

كما يتيح المهرجان الفرصة لصناع الأفلام الشباب من مختلف الدول ويقدم لهم ورش عمل وندوات لإتاحة الفرصة لتطوير مهارتهم.

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ويقدم المهرجان في هذه الدورة وجبة دسمة من الأفلام، إضافة إلى دعمه الطلاب من خلال تقديم مسابقة أفلام الطلبة، وتتكون لجنة تحكيم أفلام الطلبة من الممثلة جميلة عوض، والممثلة والمونتيرة، إنجي وجدان، والمنتج معتز عبد الوهاب.

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