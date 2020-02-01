محمد سعد يكشف حقيقة ترشحه في الانتخابات البرلمانية المقبلة

علق النجم محمد سعد على حقيقة ترشحه في الانتخابات البرلمانية المقبلة عن منطقة السيدة زينب.
وقال سعد :هذا كلام غير صحيح بالمرة وأتساءل من أين يأتون بتلك التكهنات؟ أم أن هذا فيلم يحدث ويتم استغلاله بشكل خاطئ".
وأكد بالمعني الدارج: "أنا مالي ومال مجلس الشعب مبفهمش في الكلام ده أصلا وماليش في الكلام ده أصلا".
في سياق آخر، قال "سعد" إنه يعكف حاليا على قراءة أكثر من سيناريو جديد رافضا الإفصاح عن تفاصيل أحدها الآن حين الوقوف على كل التفاصيل وكل صغيرة وكبيرة.
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