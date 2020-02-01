شكرا لقرائتكم خبر عن اميلدا ستونتون تجسد شخصية الملكة إليزابيث فى الموسم الأخير من The Crown والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار القائمون على إنتاج المسلسل التلفزيونى The Crown "ذا كرون" أو "التاج"، الممثلة البريطانية اميلدا ستونتون، لتجسد دور الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، ضمن أحداث الجزء الخامس والأخير من أحداث المسلسل، خلفا للممثلتين كلير فوى وأوليفيا كولمان، اللتين جسدتا شخصية الملكة فى المواسم السابقة.



اميلدا ستونتون

وكتب الحساب الرسمى للمسل على تويتر، التى تنتجة شبكة نتفليكس، أن اميلدا ستونتون، ستلعب دور الملكة إليزابيث الثانية فى الموسم الخامس والأخير من The Crown.





The Crown مقتبس من مسرحية The audience للكاتب بيتر مورجان، حيث تتمحور القصة حول حياة الملكة إليزابيث الثانية أثناء تحضيرها لتولى العرش وهى فى الخامسة والعشرين من عمرها، لتقع فى حب رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل، الذى يلعب دوره فى المسلسل النجم جون ليثجو، وهنا يجب على إليزابيث أن توفق بين حياتها الشخصية وحياتها السياسية.





وعرضت الشبكة الأمريكية Netflix، الموسم الثالث من المسلسل الملكى الشهير، نهاية العام الماضى، الذى دارت أحداثه حول حالة التوتر بين الأمير تشارلز والملكة إليزابيث داخل البلاط الملكى فى حقبة السبعينيات، والاضطرابات التى تتعرض لها العائلة الملكية داخل الأسرة، بالإضافة الى حالة الخوف التى عانت منها الأميرة مارجريت.

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The Crownمقتبس من مسرحية The audience للكاتب بيتر مورجان، حيث تتمحور القصة حول حياة الملكة إليزابيث الثانية أثناء تحضيرها لتولى العرش وهى فى الخامسة والعشرين من عمرها، لتقع فى حب رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل، الذى يلعب دوره فى المسلسل النجم جون ليثجو، وهنا يجب على إليزابيث أن توفق بين حياتها الشخصية وحياتها السياسية.