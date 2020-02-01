شاهدوا.. نحافة هيا الشعيبي تظهر التحول الكبير الذي طرأ على شكلها

كتب امير فتحي في السبت 1 فبراير 2020 11:53 صباحاً - نشرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” مؤخراً فيديو قصيراً وعدداً من الصور أظهرت من خلالها التحول الكبير الذي طرأ على شكلها.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> View this post on Instagram @samaha_style @khluood_artist A post shared by Haya Alshuaibi | هيا الشعيبي (@hayaalshuaibi_79) on Jan 26, 2020 at 5:11am PST A post shared by Haya Alshuaibi | هيا الشعيبي (@hayaalshuaibi_79) on Jan 26, 2020 at 5:11am PST

ولفتت الممثلة الأنظار بأناقتها وبخسارتها الكثير من وزنها الزائد بطريقة غير مسبوقة بالنسبة إليها حتى الآن.

وأطلقت بهذا موجة من التعليقات التي عبرت في معظمها عن الإعجاب بمظهر الفنانة الجديد ودعتها إلى المثابرة من أجل الحفاظ على إطلالتها الحالية.

ويشار إلى أن هيا أعلنت في وقت سابق خضوعها لعملية تكميم معدة كما أجريت لها مؤخراً عملية لشفط الدهون التي تتراكم لديها في منطقة الذقن أو اللغلوغ.

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ويذكر أنها أثارت الجدل بعدما نشرت على حسابها نفسه فيديو قصيراً أعلنت من خلاله لقبها الجديد حيث أطلقت على نفسها صفة “ملكة الكوميديا”.

وانقسم المتابعون بين من رأوا أنها تستحق هذا اللقب ومن سخروا منها واعتبروا أنها سرقته من الفنانة الإماراتية أحلام مشيرين إلى أن الجمهور هو من يقرر إطلاق هذه الصفة او تلك على أي من الفنانين.