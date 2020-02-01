شاهدوا فيديو طريف.. سيرين عبد النور وشقيقتها تقلدان أصوات الحيوانات

كتب امير فتحي في السبت 1 فبراير 2020 11:53 صباحاً - تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جمع الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور وشقيقتها سابين ولفت أنظار عدد كبير من المتابعين.
وظهرت الشقيقتان فيه وهما تستخدمان أحد التطبيقات وتقومان بتقليد أصوات الحيوانات. وقامت سيرين بالمواء مثل القطة فيما حاولت سابين تقليد صوت الغوريلا وبالغت في رد فعلها وهو ما دفع الفنانة إلى توجيه ملاحظة في هذا الشأن إليها.
وأحدث المقطع ضجة كبيرة في أوساط رواد الحسابات التي أعادت نشر المقطع على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.
ويشار إلى أن سيرين أبهرت الجميع مؤخراً بالإطلالات التي اعتمدتها خلال تصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة “ليلة”.
وأشعلت المواقع بتعليق على مقطع من العمل ظهرت فيه برفقة المودل الذي أدى دور البطولة. وكتبت: “اسمعوا حماس جادشويري بالفيديو. عاش اللحظة وبقلي غني حياتي وأنا مقطوع نفسي وبصراحة كنت عم فكر هون رغم الرومانسية يللي مبيني بوجي بوحدة ببرغر مع بطاطا قد ما كنت جوعانة” وحققت أكثر من 942 ألف مشاهدة.
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