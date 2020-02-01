شاهد الإعلان التشويقي لفيلم Fast & Furious 9

متابعة بتجــــــــرد: انطلق العرض الخاص للإعلان التشويقي لفيلم Fast & Furious 9، في ميامي بأمريكا أمس، وذلك تمهيداً لإطلاق شركة “فور ستار” للفيلم تجارياً في دور العرض المصرية ابتداء من 20 مايو المقبل، قبل يومين من عرضه في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبقدر حجم الشهرة التي تحظى بها سلسلة أفلام Fast & Furious لدى جمهورها، أرادت شركة Universal Pictures أن تجعل الإعلان التشويقي هو الأكبر دعاية في تاريخها، إذ جاء العرض الخاص في إطار حفل غنائي كبير، أحياه عدد من نجوم الغناء العالمي، وهم كاردي بي، أوزونا، لوداكريس، ويز خليفة، وتشارلي بوث.

وتعد سلسلة Fast & The Furious The من أشهر الأفلام التي حققت أعلى الإيرادات على مستوى العالم، كما تخطت جزءاه الأخيران السابع والثامن مليار دولار عالمياً، وهي السلسلة التي ساهمت في شهرة العديد من النجوم، وعلى رأسهم الراحل بول ووكر، الذي يعتبره معجبوه وجمهور الفيلم في جميع أنحاء العالم أيقونة سينمائية في عالم سباق السيارات.

كما حققت الموسيقى التصويرية للفيلم نجاحاً عالمياً، وتصدرت أغنيته See You Again، المركز الأول من حيث نسبة المشاهدة على “يوتيوب”، إذ تخطت 4 مليارات، والأغنية كانت تكريماً لروح ووكر، وأداها كل من ويز خليفة وتشارلي بوث.