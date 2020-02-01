عبدالمجيد عبدالله يشيد بموهبة فؤاد عبد الواحد: “مطرب صغير سناً وكبير فناً”

متابعة بتجـــــــرد: وصف الفنان السعودي القدير عبد المجيد عبدالله، الفنان الشاب فؤاد عبدالواحد أنه نجم الأعوام المقبلة الذي رسم لنفسه خطاً وشخصية فنية يسير عليهما، وذلك من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، معلناً تعاونه معه كملحن في ألبومه الجديد “فؤاد 2020” الذي سيطرح غداً.
وقال عبدالله: “أغنيه جديدة للفنان الصغير سناً والكبير فناً وموهبةً فؤاد عبد الواحد، من كلمات العبقري تركي وألحاني، أتمنى أن تنال رضاكم”، وتحمل الأغنية عنوان (محبوب روحك)”.
وحققت أولى أغاني الألبوم “فؤاد 2020” التي طرحها عبدالواحد تحت عنوان “الزمان” قرابة مليوني مشاهدة، من كلمات “العالية” وألحان ياسر بوعلي، وتوزيع خالد عز ومكس، وهي من الأغاني الكلاسيكية في الألبوم المتضمن 17 أغنية، من إنتاج روتانا للصوتيات والمرئيات.
ويتعاون فؤاد في الألبوم مع نخبة كبيرة من أهم صناع الأغنية من شعراء وملحنين وموزعين، ويحمل أفكاراً ومواضيع غنائية جديدة ومختلفة.
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