بهاء سلطان يعلن انتظاره مولوده الرابع

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن الفنان بهاء سلطان، على حسابه الخاص بـ”فيسبوك” استقباله لمولوده الرابع من زوجته “جيرمين”، غداً (الأحد)، وأوضح أنَّه سيطلق عليه اسم “محمد”.

وكتب قائلاً: ” هرزق بمولود يوم الأحد القادم 2/2/2020 بإذن الله (محمد)، اللهم أنبتة نباتا حسنا واجعله قرة عين لوالديه واحفظه وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى، اللهم وأجعله من الهداة المهتدين غير الضالين ولا المضلين، اللهم حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان واجعله من الراشدين، اللهم احفظه بعينك التي لا تنام، اللهم طهر قلبه اللهم وحصن فرجه، اللهم حسن أخلاقه واملأ قلبة نورا وحكمة، اللهم اجعلني وأولادي من الموفقين للخير والرشد والصواب بطاعتك والمحال بينهم وبين الذنوب بقدرتك التاركين لكل معصية.. اللهم أمين”.

وكان “بهاء” قد رزق من قبل بثلاثة أطفال منهم توأم، وأطلق عليهما اسم “كاندي وكادي” عام 2015.

يذكر أنه في الفترة الأخيرة كان الشاعر نصر الدين ناجي، أعلن تعاونه مع الفنان بهاء سلطان، في عمل غنائي جديد، خلال الفترة المُقبلة، وذلك بعد فترة غياب طويلة، على إثر الأزمة التي وقعت بينه وبين المنتج نصر محروس ونتج عنها ابتعاده عن الغناء لمدة سنوات.