وفاة مجدلا.. الفنانة اللبنانية الّتي عيّن لها رئيس الجمهورية حرّاساً

متابعة بتجـــــــــرد: توفيت الفنانة اللبنانية القديرة مجدلا بعد صراع مع المرض، وإسمها الحقيقي نزهة مكرزل، وهي الّتي بدأت مشوارها الفني بعد معارضة والدها وتحوّلت إلى نجمة مهرجانات بعلبك في السبعينيات من القرن الماضي، فعيّن لها الرئيس شارل حلو حراساً.

ونعت الإعلامية غابي لطيف الراحلة مجدلا عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، فكتبت: “وداعاً مجدلا. اكتشف صوتها المخرج روميو لحود. نجمة مهرجانات بعلبك عام 1970 في المسرحية الغنائية “الفرمان” التي كتبتها الشاعرة ناديا تويني”.

وتابعت: “قدرها مختلف ورحيلها كذلك! تألقت لكنها اعتزلت الفن وغادرت لبنان إلى فرنسا لكنها عادت إلى احضانه! حكاية نجمة لبنانية لا تشبه النجوم”.