نجلة الراحلة ماجدة الصباحي تكشف تفاصيل الأيام الأخيرة لوالدتها

كشفت غادة نافع، نجلة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، عن الكثير من الأمور الغامضة التي طالت أسرتها في السنوات الأخيرة خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي، على فضائية "سي بي سي" المصرية.

وسردت نافع خلال الحلقة تفاصيل الأيام الأخيرة لماجدة قبل وفاتها، قائلة "في أيامها الأخيرة كانت مثل الطفلة الصغيرة، واتفقت مع سكرتيرتها الخاصة والسائق على قضاء أكبر وقت معها حتى لا تشعر بالوحدة، ويظل عقلها حاضرا ومدركا لكل تفاصيل الحياة".



وعن حقيقة دعوى الحجر التي أقمتها ضد والدتها، قالت "تعرضت للظلم كثيرا بسبب هذه القضية، والحقيقة أن شخصا استغل ضعف الحالة الصحية لوالدتي وثقتها الزائدة، واستأجر منها مكانا لإقامة مطعم، ودون أن تدري جعلها توقع على عقد بـ15 سنة وشيكا لصالحه بقيمة 15 مليون جنيه".







وتابعت حديثها "فوجئنا بهذا الشخص يرفع دعوى ضد أمي ويطالبها بسداد المبلغ، وللخروج من هذه الورطة لجأ محامي الأسرة لحيلة رفع دعوى الحجر، وكنت رافضة في بداية الأمر لكن أمي أقنعتني بهذا الإجراء خوفا من ضياع الثروة نتيجة عملية نصب".

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وتطرقت غادة نافع في حوارها لعلاقة والدها إيهاب نافع بوالدتها قائلة "رغم انفصال أمي عن والدي كانت ماجدة حريصة على استمرار علاقة الود بينهما، وحريصة أيضا على علاقتي به، ولا أبالغ إذا قلت إن والدي تزوج 13 مرة، وكان يأتي إلينا وبصحبته الزوجة الجديدة، وكانت ماجدة تتعامل بشكل راقٍ جدا معه، ولا تظهر على وجهها علامات الغضب أو الضيق".





وقالت غادة إن والدها إيهاب نافع أراد في أيامه الأخيرة أن يعود لماجدة الصباحي لكنها رفضت تماما.

وخلال المقابلة التلفزيونية تم عرض مشاهد من فرح الفنانة ماجدة وإيهاب نافع، والذي ظهر وكأنه فرح أسطوري، وأكدت غادة أنه استمر 7 أيام.







ورحلت الفنانة ماجدة الصباحي في 16 يناير 2020 عن عمر ناهز 89 عاما، بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، وقدمت عبر مشوارها الفني مجموعة رائعة من الأعمال السينمائية كممثلة ومنتجة، أبرزها "جميلة، هجرة الرسول، بائعة الخبز، والعمر لحظة".