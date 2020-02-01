رحيل- فنانة الزمن الجميل مجدلا في ذمة الله

توفيت الفنانة اللبنانية القديرة مجدلا مساء يوم الجمعة، الواقع في 31 كانون الثاني 2020.

وكانت الفنانة مجدلا قد تم تكريمها في عام ٢٠١٦ من قبل د. هراتش ضمن مهرجان الزمن الجميل.

مجدلا مطربة لبنانية من أشهر فناني الزمن الجميل للفن اللبناني واسمها الحقيقي نزيهة مكرزل.

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بدأت مشوارها الفني في أواخر الستينيات بعد أن اكتشفها الفنان الكبير روميو لحود وقدمها للجمهور سنة 1970 في مهرجان بعلبك من خلال المسرحية الغنائية “الفرمان” التي كتبتها الشاعرة والكاتبة اللبنانية ناديا تويني، وبرعت فيها مجدلا بصوتها ونالت إعجاب الجمهور.

شاركت في العديد من السكيتشات الغنائية من تأليف وتلحين ايلي شويري إلى جانب وديع الصافي وجورجيت صايغ وملحم بركات. كما تعاملت خلال الفترة الممتدة من 1970 إلى 1975 مع أكبر وأشهر الملحنين نذكر منهم: زاكي نصيف وإلياس وزياد رحباني وفيلمون وهبي وحسان عبد النبي.

للمطربة مجدلا العديد من الأغاني التراثية اللبنانية ولها العديد من الفيديوهات بالمشاركة مع فنانين كبار، كما لها العديد من التراتيل الدينية.