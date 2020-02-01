شيلاء سبت تظهر بحجاب الصلاة وتوجه رسالة لهؤلاء.. ماذا قالت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الفنانة البحرينية شيلاء سبت، سئمت من بعض الأشخاص الذين يكيلون لها الانتقادات بشكل مستمر، ومن قيامها بالرد على أي شخص يتحدث عنها بسوء؛ إذ فاجأت متابعيها هذه المرة بموقف حازم تخلت فيه عن عادتها تلك، مشيرة إلى أنها لن تسلك طريق الرد كما السابق ولكنها ستتجه لله بالدعاء عليهم.

وفاجأت شيلاء سبت، جمهورها بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، ظهرت فيها مرتدية حجاب الصلاة، وضحت فيها أنها لم تجد أمامها أي رد فعل أمام من يسيئون لها سوى الدعاء عليهم، وأنها لن ترد على أي منتقد أو مسيء متربص لتصرفاتها سوى بالدعاء عليه أثناء صلاتها؛ إذ كتبت على الصورة: "قاعدة أدعي عليهم واتحسب من يوم ورايح أي حد يبط جبدي بفرش سجادتي وبقابل القبلة وبدي واتحسب".

وأردفت الفنانة البحرينية أنها صمتت كثيرا تجاه المنتقدين لها إلا أنها لن تصمت مرة أخرى ولن تسامح من يخطئ بحقها فقالت: "وايد سامحت ما في فايدة منهم".

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها شيلاء، للانتقادات؛ إذ وجهت مؤخرا السباب لمنتقديها إزاء ما تعرضت له من هجوم عليها بعد ظهورها في لقاء متلفز ولم تستطع حبس دموعها وأجهشت بالبكاء بعد عرض صورة جمعتها بمدرب البوكسينيج الخاص بها والذي توفي في عمر صغير.

Advertisements

وشتمت سبت، متابعيها في منشور لها كتبته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، قائلة إنها حاولت أن تكون عديمة الإحساس مثل الكثيرين ولكنها لم تستطع، لافتة إلى أن هذه شخصيتها التي تتميز بها.

وقالت الفنانة البحرينية: "أنا إنسانة لما استأنس وايد أبجي، لما أتضايق وايد أبجي لما أشتاق لشخص أبجي لما أشوف صورة شخص عزيز على متوفي ابجي لما أودع أحد بالمطار أبجي لما أتعود على ناس بشغل ويخلص الشغل أبجي لما أي موقف يأثر فيني أبجي حتى على الحيوانات أبجي".

واستطردت شيلاء: "حاولت أصير عديمة إحساس مثلكم بس ما قدرت هذي أني وهذي شخصيتي يوم تنعدم الإنسانية من البشر ويصيرون حقودين ويكرهون كل حد يدشون حتى بنوايا الشخص".

واختتمت حديثها بالقول: "بالنهاية الإنسان الطيب بيشوف الكل طيب نفسه والإنسان الشرير بيشوف الكل نفسه".

كما تعرضت لانتقادات بعد نشرها صورة عبر حسابها على إنستغرام، تظهر فيها وهي تقود دراجة في أحد الشوارع، وينظر إليها شباب من الخلف، وعلّقت عليها حينها إحدى المتابعات قائلة: "ليش يناطرونك"، فردت عليها الفنانة البحرينية بشكل صادم قائلة: "لأن وين ما أروح بالعالم يشوفوني حلوة .. بس عندنا طايحة من عينهم".