هادي الباجوري يعلن عن بدء تصوير فيلم "جارة القمر" لياسمين رئيس

أعلن المخرج هادي الباجوري عن بدء تصوير المشاهد الأولى من فيلمه الجديد “جارة القمر”، بطولة زوجته النجمة ياسمين رئيس، وإنتاج أحمد السبكي، ذلك من خلال صورة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتعاون فيها المخرج هادي الباجوري مع زوجته الفنانة ياسمين رئيس، بل أخرج فيلم “هيبتا” الذي شاركت في بطولته مع كل من عمرو يوسف، ماجد الكدواني، أحمد مالك، أحمد داوود، دينا الشربيني، جميلة عوض، هاني عادل، أنوشكا، نيللي كريم، وشيرين رضا.

كما أخرج أيضا أغنية “مفتقد الحبية” لفرقة شارموفرز، والذي أخذت فيه ياسمين دور البطولة لأول مرة فى كليب لفرقة غنائية، وحقق الكليب نجاحا كبيرا، فقد تخطت مشاهداته المليون مشاهدة بعد أسبوع واحد من طرحه.

وتشارك ياسمين في فيلم “لص بغداد” الذي يعرض حاليا بجميع دور العرض، وهو من بطولة النجم محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، صلاح عبد الله، و من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، في أول تعاون بينهما في السينما، وإنتاج “سينرجي فيلمز”.

وتدور أحداثه في جو من التشويق والإثارة، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم لكشف الغموض عن مقبرة الإسكندر الأكبر التي يبحث عنها العالم منذ قرون طويلة.

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واستطاع الفيلم أن يحقق إيرادات مرتفعة، حتى أنه تصدر قائمة الإيرادات في شباك التذاكر، متفوقا على جميع الأفلام التي تشارك في سباق موسم منتصف العام .

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