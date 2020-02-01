تفاصيل عودة يحيى الفخراني إلى السينما مع ساندرا نشأت

اتفق الفنان يحيى الفخراني على العودة للسينما مرة أخرى من خلال عمل سينمائي بصحبة المخرجة السينمائية ساندرا نشأت، الذي تعود للسينما هي الأخرى بعد غياب طويل، ويجتمع الثنائي بشكل مستمر للاستقرار على التفاصيل النهائية للعمل لبدأ ترشيح أبطاله وهو من تأليف السيناريست الكبير وحيد حامد.

وعلمنا من مصدر مقرب من المخرجة ساندرا نشأت انها تنوي بدأت تصوير الفيلم خلال شهر مارس المقبل علي أن يعرض الفيلم خلال العام الجاري، وأكد المصدر ان الفيلم يناقش قضية هامة ويتمام صناعه علي أسمه وتفاصيله لحين بدأ التصوير الفيلم.

يشار إلى أن أخر أعمال يحيى الفخراني بالسينما فيلم «مبروك وبلبل» عام ١٩٩٨ وهو أول فيلم لساندرا نشأت بالسينما، وقدمت ساندرا بعد ذلك مجموعة كبيرة من أهم الأعمال السينمائية مع كبار للنجوم أخرهم كان عام ٢٠١٢ في فيلم «المصلحة"»الذي كان بطولة أحمد عز وأحمد السقا.

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