المغنية يسرا الجندي تؤكد أن المكالمة التي تلقّتها من محمد رمضان كانت مفاجأة

أكدت المغنية يسرا الجندي أن الاتصال الذي تلقته من الفنان محمد رمضان في الصيف الماضي مفاجأة لم تكن في الحسبان، اعتقدت أنها على الأغلب مزحة من أصدقائها.وفي مقابلة مع برنامج "ET بالعربي" حول مشاركتها في أغنية محمد رمضان "كازانوڤا"، قالت يسرا الجندي إن الأغنية كانت جاهزة، وشرح لها محمد رمضان أين ستغني الجزء الخاص بها، ثم ترك لها مساحة لإظهار شخصيتها كما هي، ما أسعدها كثيرا، خاصة وأنه لم يمانع في استخدامها الصوت المرتفع في الغناء، وشجعها على الأداء بالطريقة التي تروق لها.

وأضافت يسرا الجندي أنها اكتشفت معرفة محمد رمضان المسبقة بأعمالها، وإعجابه بإحدى أغنياتها، والطريقة التي تغني بها، وطلبت من الجمهور أن يتمنى لها التوفيق في مشاريعها القادمة.

جدير بالذكر أن يسرا الجندي شاركت في الموسم الأول من برنامج "ذا فويس"، ولم تتمكن من تجاوز مرحلة "الصوت وبس"، في الموسم الذي تألفت لجنة حكامه من الفنانة شيرين، والفنان عاصي الحلاني، والفنان كاظم الساهر، والفنان صابر الرباعي.

وعلى مدار الأيام العشرة الماضية، استطاعت أغنية "كازانوڤا" تحقيق حوالي مليون و400 ألف مشاهدة على قناة محمد رمضان الرسمية بموقع YouTube، وهو منشورة في فيديو يمزج بين كلماتها والرسوم الجرافيكية المتحركة.

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