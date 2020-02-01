فيلم "1917" يفتتح مهرجان البرنامج الرسمي لـ"كينوتافر" الروسي

اتخذت لجنة التحكيم في مهرجان "كينوتافر" الروسي الدولي قرارا بأن فيلم "1917" من إخراج سام ميندوس يفتتح البرنامج الرسمي للمهرجان، وقد أقيمت مراسم افتتاح المهرجان الخميس 30 يناير في موسكو برعاية رئيس المهرجان المخرج الروسي المعروف، ألكسندر رودنيانسكي، الذي قال إن الأفلام الحائزة جوائز دولية والمرشحة لنيلها تعرض عادة في افتتاح مهرجان "كينوتافر" السينمائي الدولي الروسي.

أما فيلم "1917" الذي يروي قصة جنديين أوكلت إليهما مهمة خطيرة إبان الحرب العالمية الأولى، فمنح جائزة "الكرة الذهبية" السينمائية الأمريكية ويتوقع أن ينال إحدى جوائز أوسكار.

يذكر أن برنامج المهرجان يتضمن كذلك فيلم "طلامس" التونسي الفرنسي المشترك للمخرج التونسي علاء الدين سليم وفيلم "ستموت في الـ20 من العمر" السوداني من إخراج أمجد أبو العلاء وفيلم "الحقيقة" من إخراج الياباني، هيروكادزو كوريدا بمشاركة الفنانة الفرنسية المشهورة كاترين دينيف وغيرها.

يذكر أن مهرجان كينوتافر" الدولي يقام في موسكو في الفترة ما بين 30 يناير و2 فبراير.

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