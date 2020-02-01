نانسي عجرم تستبق عيد الحب بـ"قلبي يا قلبي"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تخطت النجمة اللبنانية نانسي عجرم أزمتها العائلية واندمجت بأجواء عيد الحب باكراً لتعود مراهقة في كليب أغنيتها الجديدة "قلبي يا قلبي" الذي طرحته عبر قناتها الخاصة على YouTube، وهو العمل الفنّي الأول الذي تُطلقه بعيد أزمة مقتل مقتحم فيلتها على يد زوجها الطبيب فادي الهاشم.
وتظهر "عجرم" في الكليب كشابة خفيفة الظل تعيش أجواء الحب والدلع، فتصوّر نفسها بكاميرتها الخاصة، وتتعرّض لمراقبة أحدهم من خلال نافذة غرفتها. علماً أنها شوقت متابعيها لهذا العمل منذ فترة قبيل إطلاقه متجاهلة الهجمات المبرمجة على صفحاتها الاجتماعية.
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