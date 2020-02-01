شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد مع يسرا فى "دهب عيرة" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة جومانا مراد لمسلسل "دهب عيرة" للنجمة يسرا المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، حيث رشحها المخرج سامح عبد العزيز لتجسد دور مهم ومحورى خلال الأحداث وتم التعاقد فى الساعات الماضية، ومن المقرر أن ينطلق التصوير خلال أيام فى الديكورات الذى يعاينها مخرج العمل.

وانضم مؤخراً للمسلسل كل من الفنانة حلا شيحة والفنان الشاب خالد أنور وجومانا مراد وجارى التعاقد مع فنانين أخرين يتم الإعلام عنهم الأيام القليلة المقبلة، والعمل من تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

ومن ناحية أخرى، تشارك جومانا مراد فى بطولة فيلم "يوم 13" بعد غياب 6 سنوات، مع كل من أحمد داوود، ودينا الشربيني، شريف منير، ومجدي كامل، وأحمد زاهر، ونهال عنبر، فيدرا، ونهى عابدين، ومحمد كيلانى، من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

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وكانت آخر أعمال جومانا مراد الدرامية مسلسل "فرعون" للنجم الراحل خالد صالح، وطارق عبد العزيز إخراج وائل إحسان وعرض فى عام 2013 تأليف ياسر عبد المجيد وعمرو الشامى.

ورصد المسلسل حياة "فرعون" خالد صالح ورحلة صعوده للقمة، ولكن في تلك الرحلة يكتسب "فرعون" الكثير من الأعداء ويتربص بفرعون مجموعة من الأشخاص سعيًا منهم لتدميره، لكن يتصدى لهم فرعون في جو درامي مليء بالتشويق، وتتعقد حياة "فرعون" كثيرًا بسبب تراكم المشكلات عليه ولكنه يقرر المقاومة من أجل البقاء.