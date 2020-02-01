شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة رامى جمال: ربنا يرزقنى بنونو حلو زيك.. والمطرب: بنتخانق فى اليوم 3 مرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت الفنانة المعتزلة ناريمان وزوجها المطرب رامى جمال، فى وصلة غزل وأمنيات وهزار مع زوجها، حيث دعت ناريمان أن يرزقها الله بطفل منه ورؤيته كأحلى أب، فيما أكد رامى أنهما يتعاركان فى اليوم 3 مرات يوميا، لكنه عاد وأكد أنه سيكون سندها وظهرها حتى نهاية الحياة.



ناريمان ورامى

ونشرت ناريمان صورة لها برفقة زوجها رامى، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "حبيبى اللى أنا وهوا زى أى زوجين، بنتخانق ونزعل، بس دايما فى ضهر بعض وساندين بعض، ربنا يكتبلك الخير ويوفقك ويكتبلك كل حاجة حلوة على أد صبرك وتعبك، ويرزقنى منك فى يوم من الأيام بنونو حلو زيك، وأشوفك أحلى أب فى الدنيا، وعلى أد ما بعتبرك انت ابنى، بس ميمنعش يبقى عندى اتنين رامى، وربنا معايا".





فيما رد رامى قائلا: "ربنا يسعدك ويكتبلك معايا أكتر من اللى اتمنتيه، بس فعلا والله يا جماعه بنتخانق فى اليوم 3 مرات، بس دى الحاجة اللى بتعرفنى إننا عايشين، وفى ضهرك لحد ما ربنا يسترد أمانته".





من جانبها علقت الفنانة إيمان العاصى، على "بوست" ناريمان، قائلة "بموت فيكو، ربنا يخليكو لبعض"، لترد ناريمان: "روح قلبى إنتى وأحلى إيمو فى الدنيا.. بحبك"، كما رد رامى، قائلا: "وإحنا بنحبك إنتى وريتا".

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على جانب آخر، انتهى المطرب رامى جمال من تسجيل جميع أغانى ألبومه الجديد، الذى يحمل عنوان "أنا لوحدى"، واختار رامى أغانيه الجديدة بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين الجدد فضلا عن قيامه بتلحين عدد من أغانى الألبوم، ويقوم حالياً على وضع اللمسات النهائية عليه، ومن المقرر أن يتم طرحه فى عيد الحب المقبل، وسيتضمن 14 أغنية، وجات أغانى الألبوم كالتالى :

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أنا لوحدى:" كلمات محمد عاطف، ألحان رامى جمال، توزيع الموسيقى وسام عبد المنعم" على طبيعتى:"كلمات طارق فيصل، ألحان شريف بدر، توزيع الموسيقى تميم". فاهمانى:"كلمات أحمد المالكى، ألحان رامى جمال، توزيع الموسيقى كريم عبد الوهاب". مش ملاحظ حاجة:"دويتو رامى وزوجته ناريمان، كلمات وألحان أحمد المالكى، توزيع الموسيقى وسام عبد المنعم"، ومن المقرر أن يتم تصويرها على طريقة فيديو كليب الأيام المقبلة بيهم كلهم:"كلمات أحمد المالكى، ألحان رامى جمال، توزيع الموسيقى وسام عبد المنعم". استغيث:"كلمات أحمد المالكى، ألحان ياسر نور، توزيع الموسيقى نادر حمدى". ماغيرتش:"كلمات تامر حسين، ألحان مدين". خليكى:"كلمات أحمد تبارك، ألحان محمد غريب، توزيع الموسيقى سام". لى قلبك سلام:كلمات أحمد عرفان، ألحان محمد أنيس، توزيع الموسيقى أحمد المغربى"نسيت ولا لسه:"كلمات خالد الشيبانى، ألحان شريف الغندور". يا سنين:من كلمات جمال الخولى، ألحان رامى جمال، وتوزيع الموسيقى أحمد إبراهيم". تسد النفس:"كلمات جمال الخولى، ألحان رامى جمال، توزيع الموسيقى وسام عبد المنعم". نفس أخلص:" كلمات أحمد علاء الدين، ألحان مودى سعيد".