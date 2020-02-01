شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير ضيف شرف "النهاية" مع يوسف الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشح المخرج أحمد نادر جلال الفنان شريف منير لكى يظهر خلال أحداث مسلسل "النهاية"، من بطولة يوسف الشريف كضيف شرف، ولم يتم التعاقد معه بشكل رسمي حتى الآن، حيث ما زالت الترشيحات قائمة، ومن المقرر عرض العمل فى موسم دراما رمضان المقبل.

مسلسل "النهاية" تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجى ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة، ويشارك فى بطولته عمروعبد الجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعى، أحمد وفيق ومحمد لطفى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.

ومن ناحية أخرى يظهر الفنان شريف منير فى مسلسل "ونحب تانى ليه" مع النجمة ياسمين عبد العزيز ويجسد دور زوجها ولديه طفل منها عمره 7 سنوات، خلال الأحداث حتى يحدث خلافات بينهما تؤدى إلى الطلاق، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى.

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مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى، وجارٍ اختيار باقي الفنانين المشاركين فى بطولة العمل الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

ويعود شريف منير إلى الدراما فى "ونحب تانى ليه" بعد غيابه العامين الماضيين، حيث كان آخر مسلسلاته "الزيبق" الجزء الأول مع النجم كريم عبد العزيز وتأليف وليد يوسف وإخراج وائل عبد الله وتم عرضه فى شهر رمضان 2017، وشارك فى بطولته ريهام عبد الغفور، طلعت زكريا، كارمن لبس، فادى إبراهيم، محمد شاهين، إدوارد، سهر الصايغ، هادى الجيار، نهلة سلامة، تميم عبده، رامى وحيد، سيناريو وحوار وليد يوسف، وإنتاج لؤى عبد الله، وإخراج وائل عبد الله.