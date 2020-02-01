"شعار مستعار وخلع الحجاب وتهديد ونصيحة".. مواقف مثيرة للجدل لشهيرة قبل عامها الـ71

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تحتفل الفنانة شهيرة بعيد ميلادها الـ71، اليوم، إذ إنها من مواليد 1 فبراير 1949، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، وقدمت أكثر من 40 عملا على مدار حياتها الفنية.

وتزوجت شهيرة من الفنان محمود ياسين، وأنجبت منه عمرو ورانيا.

وابتعدت الفنانة شهيرة منذ سنوات طويلة، وارتدت الحجاب، لكنها كان لها أكثر من ظهور العام الماضي، بعضها أثار الجدل.

أزمة صور هاني البحيري

في فبراير الماضي، ظهرت الفنانة شهيرة في حفل خيري أقيم بمناسبة عيد الحب، بحضور عدد كبير من سيدات المجتمع، إلى جانب مصمم الأزياء الشهير هاني البحيري.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من الحفل، ظهرت فيها شهيرة وسهير دون حجاب بشكل كامل، دون أن ترتدي أي قبعة كما كانتا تظهر في الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثار تساؤل البعض عن سبب خلعهما للحجاب بعد كل الفترة التي التزمتا فيها بارتدائه.

وبعد حالة الجدل، قالت إنها مازالت ملتزمة بالحجاب، وقد ارتدته في عز شبابها وشهرتها، وإنها لن تختزل الإسلام في الحجاب، موضحة أنها ما زالت ملتزمة بالحشمة، ولو تخففت قليلا من ارتداء الحجاب.

ثم أوضحت شهيرة، خلال مداخلة في أحد البرامج، أنها كانت تقضي يوما في بعض الأعمال الخيرية بصحبة صديقتها الفنانة سهير رمزي وكانت القاعة التي تتواجدان فيها خالية من الرجال فقامت بخلع الحجاب إلا انها فوجئت بهانى البحيري، مصمم الأزياء، يحضر إليها ويطلب منها أن يلتقط صورة تذكارية معها ومع الفنانة سهير رمزي فوافقت وفوجئت بانتشار هذه الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهجوم عليها بدعوى أنها تثير الفتن وتحرض الفتيات على خلع الحجاب.

وأكدت شهيرة أنها لم تكن تقصد خلع الحجاب وأن الصورة التى ظهرت، هانى البحيرى السبب فيما حدث، مضيفًا أنها لن تخلع الحجاب كما كانت ملتزمة به من 20 عامًا.

عزاء والد نهال عنبر

وعقب ذلك بيومين، ظهرت شهيرة في عزاء والد نهال عنبر، وهي ترتدي "أيس كاب" على شعرها.

وهو ما أعقبه جدل جديد، دفع عمرو محمود ياسين للرد، إذ كتب عبر حسابه على "فيس بوك: "من الفنان محمود ياسين وأسرته؛ نلاحظ على مدار الأيام القليلة الماضية قيام بعض الأشخاص بكتابة ونشر عدد من المنشورات والمشاركات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تتضمن المساس والإساءه للفنان القدير محمود ياسين، وأفراد أسرته، وتتناول الحياه الخاصة بهم بشكل سافر لم يخلُ فيه الأمر من التشهير والتحريض والسب والقذف، بل واختلاق قصص غير حقيقية من وحي الخيال؛ كذا التطاول بالسب والقذف واستحلال الخوض في سيرة أفراد الأسرة بصورة لا تليق مع عادات وتقاليد الشعب المصري المحترم الكريم وبما يعد تدخلاً سافرًا في الحياة الشخصية دون الوضع في الاعتبار الآثار السلبية والنفسية التي قد تضر بالمعنيين به".

عيد ميلاد الفيشاوي

ظهرت الفنانة شهيرة وهي تغني وترقص في عيد ميلاد الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، في شهر فبراير الماضي، وهي ترتدي أيضا "أيس كاب" على شعرها، في شهر فبراير الماضي، أيضا، ما أثار الجدل مرة أخرى.

عيد ميلادها الماضي

نشرت المذيعة دعاء فاروق صورًا وفيديوهات من احتفالية أقامها أصدقاء الفنانة شهيرة بمناسبة عيد ميلادها، في شهر فبراير الماضي.

وظهرت شهيرة خلال الفيديو وسط صديقاتها، وحرصت شهيرة على تغطية رأسها بطريقة أخرى غير الحجاب التقليدي.

وأثار ظهور شهيرة جدلًا من جديد، وهاجمتها بعض التعليقات التي رأتها تخلت عن حجابها مرة أخرى، بينما رأى آخرون أنها حرة فيما تفعل وليس لأحد أن يحاسبها.

رامز في الشلال

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ظهرت شهيرة في برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي قدمه رامز جلال في شهر رمضان الماضي.

مرة أخرى

في شهر يوليو الماضي، نشرت الفنانة شهيرة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية الاستوري، صورة جديدة لها ظهرت فيها دون حجاب.

وظهرت الفنانة المعتزلة شهيرة، بشعر أصفر، برفقة الفنانة رجاء الجداوي، وصديقة لهما.

وكانت هذه هي المرة الثانية دون حجاب بعد أزمة الحفل الخيري.

ترد على مدرب الجزائر

بعد انتهاء كأس الأمم الأفريقية، قالت شهيرة، في تصريحات لمصراوي: "سعيدة بالتنظيم المُشرف الرائع للبطولة والذي أبهر العالم، ونال إعجاب الحضور من مختلف الدول"، وتابعت: "سعيدة جدا بفوز المنتخب الجزائري، وكلنا كمصريين كنا نقف خلف الجزائر ونشجعهم للفوز بالبطولة، وهي الفرحة التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حرص الجميع على تهنئة الشعب الجزئري بالفوز بالكأس".

وأبدت شهيرة دهشتها من تصريح المدير الفني للجزائر جمال بلماضي، الذي نفى فيه تشجيع المنتخب المصري لفريق بلاده، عندما سألوه عن رأيه في تشجيع الجماهير المصرية للجزائر خلال المباراة، إذ جاء رده: "أحتاج للذهاب إلى طبيب العيون الخاص بي، كي أتأكد مما تقول لإنني لم أشاهد ذلك".

وتابعت "أعتبر ما قاله تجاوز منه في حقنا لأننا وقفنا خلف الجزائر في البطولة وكنا نشجع منتخب بلادهم".

الشعار المستعار

شاركت شهيرة في أكتوبر الماضي في احتفالية خاصة لخبير البواريك ألكسندر ترنبول في مصر، وظهرت بباروكة صفراء، ما أثار الجدل مرة أخرى.

وعلقت، في تصريحات صحفية، أنها تهتم بما يقال عنها ولا تدير ظهرها للانتقادات، موضحة أنها تهتم لجمهورها كثيرا، ولكن في النهاية لا تستطيع أن ترضي جميع الأشخاص والأهم أن يكون الإنسان راض عن نفسه".

نصيحة بعد وفاة هيثم أحمد زكي

عقب وفاة هيثم أحمد زكي في نوفمبر الماضي، كتبت الفنانة شهيرة، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "مش عارفه أبدا ازاي؟ بس أنا عايزة اتكلم عن موت الفجأة هل احنا معرضين له في أي لحظه؟ وخاصه أنه لا يفرق بين صغير السن أو كبير، لما بيجي ملك الموت خلاص ( قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ)، تعددت الأسباب والموت واحد، ويقول صلى الله عليه وسلم (دنت الساعه إذا كثر موت الفجأة)، وده بيحصل كتير دلوقت لذلك لا بد أن نكون علي أستعداد فقد ندعي في أي لحظة".

وتابعت شهيرة: "فكن خفيفا ولا تجعل أوزارك التي تذهب بها ثقيلة الحمل بتطاولك واغتيابك الناس، ولا تسيئ لهم بالفعل ولا بالقول ولا تحكم عليهم ولا تسبهم ولا تظلمهم، لأن حق الله في يد الله برحمته وغفرانه، أما حقوق الناس ستظل في رقبتك حتي تقف علي الصراط، وهنا سيكون الموقف عصيبا، ولا تظن أن فراق الدنيا بما فيها بعيدا مهما كنت صغير السن، ولنا في وفاه هيثم عظة ورساله بعثها الله إلينا من خلاله، لأنه شخصية كلنا نعرفها فتأثرنا بها وكان سببا في مراجعه كثيرين لأنفسهم ومحاسباتها".

واختتمت تعليقها: "تواصلوا، تحابوا، اسالوا علي بعض وخاصة من يعيشون بمفردهم ودوهم واهتموا بهم، وامسكوا موبايلتكم واتصلوا بمحارمكم وأصدقائكم، الموت لا يستأذن أحد زي ما كلكم عارفين (اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا)، آمين".

انتقاد

في ديسمبر الماضي، انتقدت الفنانة شهيرة انشغال البعض بفكرة عودتها للحجاب أو خلعها له، وذلك من خلال تغريدة أكدت في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الحساب الذي نشرها على موقع "تويتر" هو حسابها الشخصي.

وكتبت شهيرة "خلعت غطاء الرأس أو لبسته مالها الناس ومالي.. مشغولين ليه كده بالموضوع ده.. أنا الحمد لله طول عمري في أعمالي أو حياتي العادية لبسي معتدل بل محتشم.. فعشان نزلت صورة بإيشارب بسيط مع بنات العيلة يبقى شهيرة تعود للحجاب.. لو سمحتوا سيبوني في حالي.. دا أنا بحبكم".