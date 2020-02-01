صور| منة فضالي تمتطي الخيل: "خايفة جدا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت منة في الصور وهي تمتطي حصانا، وعلقت: "بجد كنت خايفه جدا جدا".

يذكر أن الفنانة منة فضالي تشارك في مسلسل"بت القبايل"، إذ تظهر بدور ابنة الفنان عمرو عبدالجليل، والمسلسل يمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، في إطار دراما صعيدية.

المسلسل يشارك في بطولته حنان مطاوع، عمرو عبدالجليل، محمود عبدالمغنى، محمد رياض، أحمد فؤاد سليم، سميرة عبدالعزيز، مدحت تيخة، علاء مرسي، بهاء ثروت، وتأليف شاذلي فرح ومحمد البجلاتي، وإخراج حسني صالح.